ロッテのドラフト１位で、健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気（１８）ら新入１０人が１０日、ＺＯＺＯで選手ロッカーやブルペン、ウェート場などの施設見学を行った。自身のスマートフォンでも記念写真を撮るなど交流。気になった同僚を問われると、「社会人の田中さんは、１６０キロを超えるボールを投げられるので、いろいろ聞きたいし、教わりたい」。ドラフト７位・田中大聖（Ｈｏｎｄａ鈴鹿）の名を挙げ、向上心をのぞ