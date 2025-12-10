１０日、第２１回長沙国際モーターショーの会場。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙12月10日】中国湖南省長沙市の長沙国際コンベンション・エキシビションセンターで10日、第21回長沙国際モーターショーが開幕した。会期は6日間で、展示面積は8万平方メートル。国内外70以上の自動車ブランドが約千種類のモデルを出展した。電動化やインテリジェント化など新たな潮流に焦点を当てている。１０日、第２１回長沙国際モータ