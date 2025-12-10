■これまでのあらすじ引っ越し先の保育園で元カレと再会した美優。彼とは別れ際にほぼストーカーのようなことをしてしまった過去があり、思い出したくない美優なのだが、子ども同士が仲良くなったこともあり、彼はふつうに声をかけてきて…。保護者会で、隆史の奥さんと顔を合わせることになりました。しかも、「お楽しみ会係」と言う同じ係になってしまうなんて…どんなめぐり合わせなのよ…。奥さんはいかにも仕事のできそうな美