「球心会」の会合に出席した（右から）上原浩治さん、井口資仁さん、王貞治さん、栗山英樹さん、立浪和義さん、岩隈久志さん＝10日、東京都内野球振興に取り組む団体として今年設立された「球心会」は10日、東京都内でイベントを開き、これまでの活動報告、来年の方針確認などを行った。「野球界の未来会議」と銘打たれた非公開の会合では、日米で活躍した井口資仁さん、上原浩治さんの他、スポーツ界以外からも多数参加して意