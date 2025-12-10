記者会見する青学大の原晋監督（左）＝10日、東京都内来年1月2、3日の東京箱根間往復大学駅伝に出場する21チームのエントリー選手（16人以内）が10日に発表され、3大会連続9度目の総合優勝を狙う青学大はエースの黒田朝日や宇田川瞬矢、塩出翔太が名を連ねた。11月の全日本大学駅伝で勝ち、3大会ぶりの総合優勝を目指す駒大は主軸の佐藤圭汰、伊藤蒼唯、山川拓馬を登録。10月の出雲全日本大学選抜駅伝を制し、初の総合優勝に挑