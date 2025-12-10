中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、小泉防衛大臣が中国側から危険回避のための十分な情報がなかったと述べたことについて、中国外務省の報道官は「矛盾している」と批判しました。【写真を見る】【速報】中国軍機がレーダー照射小泉防衛大臣の説明に「矛盾している」中国外務省報道官が批判小泉防衛大臣は10日、中国側から「飛行訓練を開始する旨の連絡があった」とした一方で、訓練を行う時間や場所を示す情報は