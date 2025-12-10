元西武監督の辻発彦氏（66）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。FAで桑原将志外野手（32）、石井一成内野手（31）、現役ドラフトで茶野篤政外野手（26）が西武に新加入。明らかに層が厚くなった野手陣に競争を促した。辻氏は「競争はし烈になってくる」と指摘した。来季は今井達也、高橋光成がメジャー挑戦で抜ける可能性が高い。「投手力がマイナスになるので打たなきゃいけない」と、打線の奮起を求めた。イメー