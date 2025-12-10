10日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午後5時現在は前日比46銭円安ドル高の1ドル＝156円65〜67銭。ユーロは67銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円47〜51銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が来年以降、利下げ実施に慎重になるのではないかとの見方が広がり、ドル買い円売りが優勢となった。市場関係者は、次期FRB議長の有力候補とされる国家経済会議のハセット委員長について「発言の重要性が日