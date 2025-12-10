東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われた広告最大手「電通グループ」と元幹部の逸見晃治被告（58）の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は9日付で、「電通グループ」に罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した1審と2審の判決が確定することになります。1審の東京地裁は「公正かつ自由であるべき競争を阻害したことについて非難は免れ