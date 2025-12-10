◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回総合13位の立教大学は、10月の予選会ギリギリ10位で本大会の切符を獲得。次点の11位法政大学との差はわずか17秒差の激闘でした。予選会ではエースの馬場賢人選手(4年)がケガで欠場。11月の全日本大学駅伝も出走しませんでしたが、前回大会2区で快走をみせ