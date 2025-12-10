日産自動車はAI＝人工知能を搭載した高度な自動運転技術の実現を目指すためイギリスのIT企業と協業すると発表しました。日産エスピノーサ社長「日産とウェイブ社は次世代の運転支援技術にウェイブ社のAIを搭載し、量販車に採用することを目的とした協業契約を結びました」今回、自動運転の分野で日産と協業するのはイギリスのIT企業、ウェイブ・テクノロジーズです。日産の次世代運転支援技術「プロパイロット」を搭載した車にウ