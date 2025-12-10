1998年に33歳で亡くなったX JAPANのギタリストhideさんが率いたバンド「hide with Spread Beaver」や、X JAPANのギタリストPATA率いるバンド「Ra:IN」などのメンバーとしても知られるキーボーディストのDIEが10日、X（旧ツイッター）を更新。目の緊急手術により入院したことを報告した。DIEは【DIE出演ライブキャンセルのお知らせ】とし、「私DIEは1週間半ほど前から左目飛蚊症や目の霞みに悩まされてましたが、本日病院にて緊急手