いろりであぶった豆腐を食べて1年の無病息災を願う東成瀬村の伝統行事「豆腐あぶり」を地元の小学生が体験しました。村の歴史や名所などが描かれた郷土かるたの大会も開かれ、子どもたちがふるさとへの愛着を深めました。「ほたる飛びかう～はい！成瀬峡～」東成瀬小学校では子どもたちに村の伝統にふれてもらおうと、毎年この時期に4年生を対象にしたかるた大会を開いています。使うかるたは村の歴史や名所などが描か