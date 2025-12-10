１２月１９日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のギミックの公開価格が、仮条件（１１２０～１１５０円）の上限である１１５０円に決定した。 同社は、クリニックの医師と患者をつなぐ医療情報の提供を行う医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」など、医療特化型のプラットフォームの展開が主な事業。医療情報マガジン「頼れるドクター」、病院版医療情報サイト「ホスピタルズ・ファ