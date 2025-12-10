マンチェスター・シティでゴールを量産中の怪物、アーリング・ハーランドをゾッコンにしている国がある――。ハーランドは現地12月10日に敵地で行なわれるチャンピオンズリーグ、レアル・マドリー戦を前に『Stan Sport』のインタビューに対応。英紙『Daily Mail』によれば、25歳のノルウェー代表FWは理想の休暇について語るなかで、「オーストラリアが好きだ」と明かした。「YouTubeで釣りやダイビングの動画をよく見るんだ。