【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈が、ソロ初のライブBlu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』を2026年2月4日にリリースすることが決定。ジャケット写真も公開された。 ■舞台裏を収めたドキュメンタリー映像も特別収録 本作は、2025年8月21日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された、自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』の模様を収録したライブ映像作品。 ソロ初のライブBlu-ray＆DVD