日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の9435枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券9435(9435) モルガンMUFG証券7316(7316) ABNクリアリン証券 5328(4893)