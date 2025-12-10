日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万4739枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 24739( 22029) 野村証券 13067( 11003) ゴールドマン証券 22241(9557