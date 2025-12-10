国連人道問題調整事務所（OCHA）は現地時間12月8日、緊急支援要請を発表し、世界の人道主義支援活動における当面の最優先課題は230億ドルの資金を調達して人道主義支援活動に充て、2026年に8700万人の命を救うことであり、最終目標は2026年に330億ドルを調達することであると指摘しました。国連のトム・フレッチャー人道問題担当事務次長兼緊急援助調整官は同日、新たに発表された「2026年グローバル人道概要」報告書をメディアに