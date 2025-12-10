12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）のABEMA PPVチケットが、今月4日の発売開始からの1週間の初速売り上げが好調であることがわかった。大会関係者によると、さまざまな特典や今回から初めて導入された「団体割キャンペーン」が支持され、過去大会と比較して非常に良いスタートを切っているという。【画像】ABEMA PPV「朝倉未来応援チケット」の特典、割引キャンペーンの詳細