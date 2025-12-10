嘘の投資話を持ちかけ、3400万円をだまし取ろうとした疑いで65歳の男が現行犯逮捕されました。近藤進一容疑者（65）は、無料通信アプリ「LINE」で、50代の男性に「株を購入すれば利益が出る」などと言い、3400万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。近藤容疑者は、「1カ月で40万円以上稼げる」というSNSの募集に応募していて、調べに対し、「10回ほど現金の回収に行った。やばい仕事だと気づいていたので、護身用のスタン