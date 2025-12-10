経済産業省が10日に発表した今週月曜時点のレギュラーガソリンの全国の平均価格は、1リットルあたり先週に比べて1円10銭安い、163円70銭で、5週連続の値下がりとなりました。これは2021年10月以来、およそ4年2か月ぶりの価格水準となります。政府は、年末のガソリン暫定税率の廃止に備え、段階的に石油元売り各社への補助金を拡大しています。11日からは、レギュラーガソリン1リットルあたりの補助額を5.1円増額し、暫定税率と同額