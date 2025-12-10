ボートレース尼崎のヴィーナスシリーズ第18戦「尼崎プリンセスカップ」は10日、4日間の予選が終了。11日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。得点率6.00で予選最終日を迎えた大久保佑香（24＝埼玉）。1Rはインからしっかり押し切り、後半5Rは5コースから捲り差して2着。得点率7.00で予選突破を決めた。「後半はあそこが空いてくれないかな〜と思ってたら、展開と運が良かったですね。（準優へ）最低でも5