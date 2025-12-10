福岡県警本部福岡県警が道交法違反の疑いで現行犯逮捕した少年（16）が、手錠をかけられたまま逃走し再び逮捕された事件で、県警は10日、逃走中に手錠を工具で切断したとして、器物損壊の疑いで、少年の友人の男（19）を再逮捕した。少年を車に乗せて助けたとして、犯人隠避の疑いで11月に逮捕されていた。再逮捕容疑は、11月2日、福岡県筑後市の自宅などで、工具で手錠を切断し壊した疑い。容疑を認めているという。また県