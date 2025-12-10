日本女子レスリングの吉田沙保里が自身のInstagramを更新し、「先日初メンバーでゴルフ」と報告。続けて「克さん、マー君、舞子ちゃん」と、読売ジャイアンツの田中将大、元女子バレー日本代表の狩野舞子、阪神の一軍バッテリーコーチの野村克則とのラウンドを楽しんだ様子を伝え、「まぁー皆さん飛距離が凄くて私だけ置いてかれていました…」と、豪華なメンバーとの交流を振り返った。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ豪華