副市長不在のまま、３度目の市議会定例会に臨んでいる出口市長（前列左）＝４日、三浦市議会６月に市長が交代した三浦市で、「補佐役」となる副市長の空席が続いている。市長選で出口嘉一氏が初当選して市長に就任したが、落選した前市長を支持した市議が大半を占める市議会との間で調整が難航している。開会中の１２月定例会でも副市長人事案は提出されない見込みで、長期間の副市長不在による市政への影響を心配する声が出てい