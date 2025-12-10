きょう訪ねたのは、名古屋市西区にある「ジモティースポット名古屋 上小田井店」です。 【写真を見る】年末大そうじで出た不要品を無料で回収！“0円”の掘り出し物も… 名古屋市と連携した｢ジモティースポット｣ （利用者）「安いです。（子ども服）かわいかったので、サイズ大きいけど大きくなったら着られるかな。（商品の）幅が広くて宝探しみたいで楽しい」 気に入ったものがあれば、1人1日10点までなら持ち帰