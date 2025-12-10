カーブパンツは、今年特に注目を集めたアイテムのひとつ。ゆるやかな丸みのあるラインが下半身を優しく包み、体型カバーも狙えるのが魅力です。今回紹介する【しまむら】のブラウンパンツは、立体感のあるシルエットに旬のブラウンが合わさり、今っぽいムードをまとえる1本。@miu___wearさんも「試着してシルエットの良さにびっくり」と絶賛しています。 ちょうどいいゆるさで体型カバーにも◎ 【