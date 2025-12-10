女優のレベル・ウィルソン（45）の妻ラモーナ・アグルマが、2人の第2子を妊娠中だという。ラモーナが8日、インスタグラムでそのおめでたいニュースを報告した。 【写真】大きなお腹の妻３ショットも美しすぎる！ レベルとの間に代理出産で迎えた3歳の娘がすでにいるラモーナは「私たち家族にとｔって最高に幸せなニュース。もうすぐ4人家族になるの！2番目の赤ちゃんが誕生予定」と綴ってい