食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズから、第12弾となる『解体パズルLite えび天パズル』が登場。本物そっくりなリアルな造形にこだわり、遊びながら頭を使い、集めても楽しい立体パズルシリーズ「解体パズルLite」。Japaaanではこれまでに、『解体パズルLite クリームソーダ』、『解体パズルLite 納豆パズル』などを紹介してきました。新商品となる『解体パズルLite えび天パズル』は、サクサクの衣パーツ12個、