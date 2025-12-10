◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）＝１２月１０日、栗東トレセン２歳女王の座へ向け、準備は整った。無傷２連勝中のアランカールは栗東・ＣＷコースで３週連続となる３頭併せを敢行した。この日も最後方から運び、中のアルジェンテーラ（２歳新馬）、外ヴァリージア（５歳１勝クラス）を４馬身ほど追走。僚馬はいずれも騎手を背にびっしりと追われたが、こちらは助手が騎