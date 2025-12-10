神奈川の水族館で人気の「ゴマフアザラシ」が、下田市の水族館に仲間入りし、10日、スタッフによる引っ越し作業が行われました。将来のお母さん候補を目指します。「下田海中水族館」に引っ越してきたのは、メスのゴマフアザラシ「ココア」1歳です。「ココア」は2024年の4月19日に「新江ノ島水族館」で生まれ、リピーターができるほどの人気のアザラシでしたが、「下田海中水族館」で1995年以降、繁殖が成功していない