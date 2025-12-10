ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」のヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の同僚・小田琴子役で注目された女優の鳴海唯が１０日、来年１月１０日に季刊のＺＩＮＥ（自主制作冊子）の「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」を発行すると発表した。写真やイラスト、文章など、自由な発想で誌面を表現する鳴海らしさ満載の媒体。第１号は「Ｎａｔｕｒａｌ」をテーマに、カメラマン・三森いこが撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその、飾