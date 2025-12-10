あべのハルカス近鉄本店は１０日、「２０２５大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店」を２０２６年２月２８日まで期間を延長して継続営業することを発表した。場所はウイング館４階第２催会場。当面の間、午前１０時から正午の入場は入場整理券を配布。９時１５分〜９時４５分は２階 ウエルカムガレリアで、開店後１０時以降はウイング館 ４階 第２催会場 入口付近で配られる。正午以降は整理券なしで入場するこ