お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。不倫をテーマに、視聴者から寄せられた相談に答えた。２０代女性から寄せられたのは、「友人が会社の上司と不倫しています。数か月前に友人から不倫してしまった。やめなきゃいけないのはわかっているけど、相手のことが好き、と相談を受けました。ミキティさんなら友人にどのような言葉を伝え