２３年の京王杯２歳Ｓの覇者で、続く阪神ＪＦでも３着に好走したコラソンビート（牝４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父スワーヴリチャード）が、現役を引退することが決まった。ラフィアンターフマンクラブが１２月１０日、ホームページで発表した。今後はビッグレッドグループで繁殖牝馬になる予定という。先週のラピスラズリＳ（１６着）がラストランとなった。