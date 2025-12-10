国家公務員に10日、冬のボーナスが支給され、一般職の平均支給額はおよそ70万2200円でした。今の国会で給与法改正案が成立すれば追加分が支給され、平均額はおよそ74万6100円となります。これは去年より3.3パーセント増え、4年連続の増額となります。一方、高市首相への支給額は、国会議員分のボーナスおよそ319万円を含めて、およそ341万円となりました。政府は今の国会で、首相や閣僚の上乗せ分の給与・手当を当分、支給しないこ