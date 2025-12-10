プロボクシング、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が9日、自身のインスタグラムを更新。12月27日開催のアラン・ピカソ戦に向けた強い意気込みを報告しました。井上選手は、9月14日に行われた前戦では、ムロジョン・アフマダリエフ選手に判定勝利し防衛に成功。その後、ピカソ戦を控えながらも、弟の井上拓真選手のサポートをしてきました。その拓真選手が那須川天心選手に勝利し、世界王座返り咲きを実現。そし