総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信され、“歌舞伎町最恐ホスト”舞杞維沙耶は長谷川拓也との対戦が決まった。“顔面狂気の特攻隊長”長谷川が舞杞を呼び出して対戦を要求。「自分とやってくれないですかね。体重関係なしで、ベアナックルで」と