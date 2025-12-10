ネスレ日本と自動運転トラックの技術開発ベンチャー「T2」の関係者＝10日午後、兵庫県姫路市ネスレ日本と自動運転トラックの技術開発ベンチャー「T2」（東京）は10日、自動運転トラックで「ネスカフェ」商品を輸送する実証実験を始めた。運転手が同乗し、操作の一部をシステムが担う「レベル2」で運行する。品質や定時性を検証し、定期運行化を目指す。実証実験は10日から2026年8月にかけて計4回行う。高速道路を使い、姫路工