きょうは国連の「世界人権デー」です。中国では人権問題を扱ってきたがために当局の圧力を受け、国内を転々としている元弁護士がいます。彼が国際社会に求めるものとは。盧思位さん「こんにちは」元人権派弁護士の盧思位さん。スーツケース1つで中国国内を転々としています。盧思位さん「私の全ての財産はこのかばんの中にあります」2020年、台湾に亡命する途中で逮捕された香港の民主活動家を弁護するなど、これまで人権問題を扱