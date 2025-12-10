尾上右近（33）が10日、1月歌舞伎座「壽初春大歌舞伎『蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）』」（来年1月2日から）取材会を都内の同所で行った。クモの精がさまざまな人間に化けて翻弄（ほんろう）する舞踊演目。約1時間の間に8役の早替わりに挑戦する。これまで市川猿之助（50）の6役の早替わりが最多で、8変化はこれまでにない挑戦となる。「皆さんに楽しんでいただける、やりたい放題の出しゃばり右近くんさく裂の舞台