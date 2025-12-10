サンタクロースが家に来るのかドキドキしている子どもたちも多いかもしれませんが、こちらは、ひと足早くクリスマス気分を楽しみました。大館市の保育園に、秋田杉のクリスマスツリーが贈られ、さっそく園児たちが飾り付けを行いました。すっかり雪化粧した、大館の「大文字」。まちのシンボルも見つめる、市の中心部にある、城南保育園の分園です。園児たちは、この日を心待ちにしていました。サンタクロースが