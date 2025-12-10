レアル･ソシエダのメインスポンサーを務めた株式会社ヤスダグループが、同クラブに対し多額の負債があると『El Diario Vasco』や『Noticias de Gipuzkoa』などの現地メディアが報じている。レアル・ソシエダが株主に提出した報告書によると、ヤスダグループはスポンサー契約に基づき、1340万ユーロ（約24億円）の債務を負っているとのこと。ヤスダグループは23年10月に2年+1年の延長オプション付きの契約でソシエダと締結しており