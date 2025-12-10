インフルエンザの患者数は2週連続で減少しましたが、依然として警報レベルが続いています。 県衛生研究所によりますと、今月1日から7日までに県内39の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、前の週より472人減少し1591人でした。 一定点医療機関あたりでは40．79人となり、2週連続で減少しました。しかし、目安となる30人を大きく上回り、県全体で警報レベルとなっています。 保健所別では村山保健所で447人、