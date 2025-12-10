１０日は公務員の冬のボーナス支給日です。県内の企業では平均支給額が２０２４年より増えるという中、ボーナス商戦真っ最中の家電量販店で人気の商品を聞きました。冬のボーナスの平均額は、県の一般職員が約５９万３千円、広島市の一般職員が約６６万円と、いずれも２０２４年より４万５千円ほど増加しました。ひろぎんホールディングスによると、県内の企業の平均額は約５４万６千円で、２０２４年