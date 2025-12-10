金融機関からおよそ2億円をだまし取ったとして逮捕された、金沢市の物流会社の元社長だった男の勾留理由開示手続きで、弁護側は「粉飾を知らなかった」と改めて無罪を主張しました。金沢市の物流会社「アペックス」の元社長の男（61）と、元総務部長の男（60）は、金融機関に複数回、粉飾した決算書を提出して融資を申し込み、合わせておよそ2億円をだまし取った疑いで11月逮捕されました。10日、金沢地裁で開かれた2回目の勾留理