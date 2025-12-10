「妊娠か将棋かどちらかを選ばなければいけない」。将棋のトップ女流棋士が規定の変更を求め会見です。１２月１０日午前、５０人以上の報道関係者の前にいたのは、将棋の女流棋士・福間香奈さん（３３）です。（女流棋士福間香奈さん）「私にとっては将棋は全てであり、何にもかえがたいものであります」８タイトルあるうち６つを保持する第一人者です。その福間さんが問題としているのが、「女流棋士公式戦番勝負対局