万博の会場建設費にあてる企業からの寄付金が、約４２億円足りないことがわかりました。１０月に閉幕した大阪・関西万博の会場建設費（２３５０億円）をめぐっては、国、大阪府と市、経済界が３分の１ずつ負担する計画です。経済界は負担分を企業からの寄付で賄う予定でしたが、博覧会協会の関係者によりますと、現時点で約４２億円が不足していることがわかりました。経済界は引き続き寄付を募り、大阪府は前回の１９７０