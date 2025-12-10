10日午後5時45分ごろ、三重県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊勢湾で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、三重県の津市です。【各地の震度詳細】■震度1□三重県津市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報